Bursa'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bursa'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Bursa Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

BURSA'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Bursa'da sahur vakti (imsak) 04:12 olarak görülüyor. Bursa'da saat 04:12'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

BURSA'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Bursalılar saat 20:10'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:12 05:51 13:05 16:57 20:10 21:42 2 7 Mayıs Salı 04:11 05:50 13:05 16:57 20:11 21:43 3 8 Mayıs Çarşamba 04:09 05:49 13:05 16:57 20:12 21:45 4 9 Mayıs Perşembe 04:07 05:48 13:05 16:57 20:13 21:46 5 10 Mayıs Cuma 04:06 05:47 13:05 16:58 20:14 21:48 6 11 Mayıs Cumartesi 04:04 05:46 13:05 16:58 20:15 21:49 7 12 Mayıs Pazar 04:03 05:45 13:05 16:58 20:16 21:51 8 13 Mayıs Pazartesi 04:01 05:44 13:05 16:58 20:17 21:52 9 14 Mayıs Salı 03:59 05:43 13:05 16:59 20:18 21:53 10 15 Mayıs Çarşamba 03:58 05:42 13:05 16:59 20:19 21:55 11 16 Mayıs Perşembe 03:57 05:41 13:05 16:59 20:20 21:56 12 17 Mayıs Cuma 03:55 05:40 13:05 16:59 20:21 21:58 13 18 Mayıs Cumartesi 03:54 05:39 13:05 17:00 20:21 21:59 14 19 Mayıs Pazar 03:52 05:38 13:05 17:00 20:22 22:01 15 20 Mayıs Pazartesi 03:51 05:37 13:05 17:00 20:23 22:02 16 21 Mayıs Salı 03:50 05:37 13:05 17:01 20:24 22:03 17 22 Mayıs Çarşamba 03:48 05:36 13:05 17:01 20:25 22:05 18 23 Mayıs Perşembe 03:47 05:35 13:05 17:01 20:26 22:06 19 24 Mayıs Cuma 03:46 05:34 13:06 17:01 20:27 22:07 20 25 Mayıs Cumartesi 03:45 05:34 13:06 17:02 20:28 22:09 21 26 Mayıs Pazar 03:44 05:33 13:06 17:02 20:29 22:10 22 27 Mayıs Pazartesi 03:42 05:32 13:06 17:02 20:29 22:11 23 28 Mayıs Salı 03:41 05:32 13:06 17:02 20:30 22:12 24 29 Mayıs Çarşamba 03:40 05:31 13:06 17:03 20:31 22:14 25 30 Mayıs Perşembe 03:39 05:31 13:06 17:03 20:32 22:15 26 31 Mayıs Cuma 03:38 05:30 13:06 17:03 20:33 22:16 27 1 Haziran Cumartesi 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:17 28 2 Haziran Pazar 03:37 05:29 13:07 17:04 20:34 22:18 29 3 Haziran Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:35 22:19

BURSA'DA RAMAZAN AYINA EK OTOBÜS SEFERLERİ

Bursa'da ramazan ayı sebebiyle Merinos Park'ta düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursaray'ın son saatinden sonra 01.00'a kadar ek otobüs seferleri konuldu.

Bursa'da ramazan ayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı programlarla dopdolu geçirilecek. Ramazan ayında düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray'ın son saatinden 01.00'a kadar Merinos istasyonundan ek otobüs seferleri koydu. Ek sefer yapacak otobüsler Temaşa-i Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşları Bursaray hattı boyunca götürecek.

CAMİLERDE MUKABELELER BAŞLADI

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde mukabele ibadetine de başlandı.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan başlıyor. Müslümanlar, Hazreti Peygamber ile Cebrail Aleyhisselamın karşılıklı Kur'an okumasıyla vuku bulan bu ibadeti ifa etmek için yine camilere akın etti. 11 ayın sultanında Türkiye'nin binlerce camisinde Kur'ân-ı Kerîm okunacak, hatimler indirilecek, dualar edilecek.

Bursa'da da Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami gibi kentin sembolü mekanlar başta olmak üzere birçok camide mukabele sünneti yaşatılıyor. İnsanlar Ramazan ayının bereketinden faydalanmak üzere camileri dolduruyor.