Bursa'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bursa'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Bursa Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...
BURSA'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Bursa'da sahur vakti (imsak) 04:12 olarak görülüyor. Bursa'da saat 04:12'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.
BURSA'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?
6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Bursalılar saat 20:10'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.
2019 BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Tarihler/ Günler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|6 Mayıs Pazartesi
|04:12
|05:51
|13:05
|16:57
|20:10
|21:42
|2
|7 Mayıs Salı
|04:11
|05:50
|13:05
|16:57
|20:11
|21:43
|3
|8 Mayıs Çarşamba
|04:09
|05:49
|13:05
|16:57
|20:12
|21:45
|4
|9 Mayıs Perşembe
|04:07
|05:48
|13:05
|16:57
|20:13
|21:46
|5
|10 Mayıs Cuma
|04:06
|05:47
|13:05
|16:58
|20:14
|21:48
|6
|11 Mayıs Cumartesi
|04:04
|05:46
|13:05
|16:58
|20:15
|21:49
|7
|12 Mayıs Pazar
|04:03
|05:45
|13:05
|16:58
|20:16
|21:51
|8
|13 Mayıs Pazartesi
|04:01
|05:44
|13:05
|16:58
|20:17
|21:52
|9
|14 Mayıs Salı
|03:59
|05:43
|13:05
|16:59
|20:18
|21:53
|10
|15 Mayıs Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:05
|16:59
|20:19
|21:55
|11
|16 Mayıs Perşembe
|03:57
|05:41
|13:05
|16:59
|20:20
|21:56
|12
|17 Mayıs Cuma
|03:55
|05:40
|13:05
|16:59
|20:21
|21:58
|13
|18 Mayıs Cumartesi
|03:54
|05:39
|13:05
|17:00
|20:21
|21:59
|14
|19 Mayıs Pazar
|03:52
|05:38
|13:05
|17:00
|20:22
|22:01
|15
|20 Mayıs Pazartesi
|03:51
|05:37
|13:05
|17:00
|20:23
|22:02
|16
|21 Mayıs Salı
|03:50
|05:37
|13:05
|17:01
|20:24
|22:03
|17
|22 Mayıs Çarşamba
|03:48
|05:36
|13:05
|17:01
|20:25
|22:05
|18
|23 Mayıs Perşembe
|03:47
|05:35
|13:05
|17:01
|20:26
|22:06
|19
|24 Mayıs Cuma
|03:46
|05:34
|13:06
|17:01
|20:27
|22:07
|20
|25 Mayıs Cumartesi
|03:45
|05:34
|13:06
|17:02
|20:28
|22:09
|21
|26 Mayıs Pazar
|03:44
|05:33
|13:06
|17:02
|20:29
|22:10
|22
|27 Mayıs Pazartesi
|03:42
|05:32
|13:06
|17:02
|20:29
|22:11
|23
|28 Mayıs Salı
|03:41
|05:32
|13:06
|17:02
|20:30
|22:12
|24
|29 Mayıs Çarşamba
|03:40
|05:31
|13:06
|17:03
|20:31
|22:14
|25
|30 Mayıs Perşembe
|03:39
|05:31
|13:06
|17:03
|20:32
|22:15
|26
|31 Mayıs Cuma
|03:38
|05:30
|13:06
|17:03
|20:33
|22:16
|27
|1 Haziran Cumartesi
|03:38
|05:30
|13:07
|17:03
|20:33
|22:17
|28
|2 Haziran Pazar
|03:37
|05:29
|13:07
|17:04
|20:34
|22:18
|29
|3 Haziran Pazartesi
|03:36
|05:29
|13:07
|17:04
|20:35
|22:19
BURSA'DA RAMAZAN AYINA EK OTOBÜS SEFERLERİ
Bursa'da ramazan ayı sebebiyle Merinos Park'ta düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursaray'ın son saatinden sonra 01.00'a kadar ek otobüs seferleri konuldu.
Bursa'da ramazan ayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı programlarla dopdolu geçirilecek. Ramazan ayında düzenlenecek Temaşa-i Ramazan etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray'ın son saatinden 01.00'a kadar Merinos istasyonundan ek otobüs seferleri koydu. Ek sefer yapacak otobüsler Temaşa-i Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşları Bursaray hattı boyunca götürecek.
CAMİLERDE MUKABELELER BAŞLADI
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde mukabele ibadetine de başlandı.
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan başlıyor. Müslümanlar, Hazreti Peygamber ile Cebrail Aleyhisselamın karşılıklı Kur'an okumasıyla vuku bulan bu ibadeti ifa etmek için yine camilere akın etti. 11 ayın sultanında Türkiye'nin binlerce camisinde Kur'ân-ı Kerîm okunacak, hatimler indirilecek, dualar edilecek.
Bursa'da da Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami gibi kentin sembolü mekanlar başta olmak üzere birçok camide mukabele sünneti yaşatılıyor. İnsanlar Ramazan ayının bereketinden faydalanmak üzere camileri dolduruyor.
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