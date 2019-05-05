Burdur'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Burdur'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Burdur Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

BURDUR'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Burdur'da sahur vakti (imsak) 04:18 olarak görülüyor. Burdur'da saat 04:18'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

BURDUR 'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Burdurlular saat 20:00'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 BURDUR RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:18 05:51 13:01 16:48 20:00 21:27 2 7 Mayıs Salı 04:17 05:50 13:01 16:49 20:01 21:28 3 8 Mayıs Çarşamba 04:15 05:49 13:00 16:49 20:02 21:29 4 9 Mayıs Perşembe 04:14 05:48 13:00 16:49 20:02 21:31 5 10 Mayıs Cuma 04:12 05:47 13:00 16:49 20:03 21:32 6 11 Mayıs Cumartesi 04:11 05:46 13:00 16:49 20:04 21:33 7 12 Mayıs Pazar 04:09 05:45 13:00 16:49 20:05 21:34 8 13 Mayıs Pazartesi 04:08 05:45 13:00 16:50 20:06 21:36 9 14 Mayıs Salı 04:07 05:44 13:00 16:50 20:07 21:37 10 15 Mayıs Çarşamba 04:05 05:43 13:00 16:50 20:08 21:38 11 16 Mayıs Perşembe 04:04 05:42 13:00 16:50 20:09 21:40 12 17 Mayıs Cuma 04:03 05:41 13:00 16:50 20:10 21:41 13 18 Mayıs Cumartesi 04:02 05:40 13:00 16:51 20:10 21:42 14 19 Mayıs Pazar 04:00 05:40 13:00 16:51 20:11 21:43 15 20 Mayıs Pazartesi 03:59 05:39 13:00 16:51 20:12 21:44 16 21 Mayıs Salı 03:58 05:38 13:00 16:51 20:13 21:46 17 22 Mayıs Çarşamba 03:57 05:37 13:01 16:51 20:14 21:47 18 23 Mayıs Perşembe 03:56 05:37 13:01 16:52 20:14 21:48 19 24 Mayıs Cuma 03:55 05:36 13:01 16:52 20:15 21:49 20 25 Mayıs Cumartesi 03:54 05:35 13:01 16:52 20:16 21:50 21 26 Mayıs Pazar 03:53 05:35 13:01 16:52 20:17 21:51 22 27 Mayıs Pazartesi 03:52 05:34 13:01 16:52 20:18 21:53 23 28 Mayıs Salı 03:51 05:34 13:01 16:53 20:18 21:54 24 29 Mayıs Çarşamba 03:50 05:33 13:01 16:53 20:19 21:55 25 30 Mayıs Perşembe 03:49 05:33 13:01 16:53 20:20 21:56 26 31 Mayıs Cuma 03:49 05:32 13:01 16:53 20:21 21:57 27 1 Haziran Cumartesi 03:48 05:32 13:02 16:54 20:21 21:58 28 2 Haziran Pazar 03:47 05:32 13:02 16:54 20:22 21:59 29 3 Haziran Pazartesi 03:47 05:31 13:02 16:54 20:23 22:00

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı arasında ödenir. Böylece yoksullar bununla, bayram namazından çıkmadan önce ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Bununla birlikte fitre, Ramazan'ın girmesinden itibaren, hatta Ramazan ayı girmeden önce de ödenebilir. Bayram gününden sonraya kalırsa, yükümlülük düşmez ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

FITIR SADAKASI (FİTRE) NEDİR?

Fıtr sözlükte "Orucu açmak", fitre de "Yaratılış" anlamına gelir. Buna "Fıtır sadakası" denir ki, fıtrat sadakası, yani sevap için verilen yaratılış atıyyesi demektir. Dini bir terim olarak şöyle tanımlanır: Ramazan Bayramı'na yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mâlî bir ibadettir.

Fıtır sadakası, Ramazan orucunun farz kılındığı hicretin 2. yılı Şaban ayında, zekâttan önce meşru kılınmıştır. Bu bir yardımlaşma olup, orucun kabulüne, ölüm sırasındaki sıkıntılardan ve kabir azabından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye ve onların da bayram sevincine katılmalarına bir yardımdır.

Fitre hadis deliline dayanır. İlgili hadisler aynı zamanda onun uygulama şartlarını da belirler.

FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fıtır sadakası miktarı 15 TL olarak belirlendi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.

KİMLER FİTRE VEREBİLİR?

Nisab miktarı malı olan bir Müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Zengin olan çocukların fitreleri, İmam-ı A'zam'a göre o çocuğun malından verilir. İmam-ı Muhammed'e göre ise, onu da babası verir.