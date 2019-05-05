Bolu'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Bolu Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

BOLU'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Bolu'da sahur vakti (imsak) 03:59 olarak görülüyor. Bolu'da saat 03:59'da okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

BOLU'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Bolulular saat 20:01'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 BOLU RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:59 05:40 12:55 16:47 20:01 21:34 2 7 Mayıs Salı 03:58 05:39 12:55 16:47 20:02 21:36 3 8 Mayıs Çarşamba 03:56 05:38 12:55 16:48 20:03 21:37 4 9 Mayıs Perşembe 03:54 05:36 12:55 16:48 20:04 21:39 5 10 Mayıs Cuma 03:53 05:35 12:55 16:48 20:05 21:40 6 11 Mayıs Cumartesi 03:51 05:34 12:55 16:49 20:06 21:42 7 12 Mayıs Pazar 03:50 05:33 12:55 16:49 20:07 21:43 8 13 Mayıs Pazartesi 03:48 05:32 12:55 16:49 20:08 21:45 9 14 Mayıs Salı 03:46 05:31 12:55 16:49 20:09 21:46 10 15 Mayıs Çarşamba 03:45 05:30 12:55 16:50 20:10 21:48 11 16 Mayıs Perşembe 03:43 05:29 12:55 16:50 20:11 21:49 12 17 Mayıs Cuma 03:42 05:28 12:55 16:50 20:12 21:51 13 18 Mayıs Cumartesi 03:40 05:27 12:55 16:51 20:13 21:52 14 19 Mayıs Pazar 03:39 05:27 12:55 16:51 20:14 21:53 15 20 Mayıs Pazartesi 03:38 05:26 12:55 16:51 20:15 21:55 16 21 Mayıs Salı 03:36 05:25 12:55 16:51 20:16 21:56 17 22 Mayıs Çarşamba 03:35 05:24 12:55 16:52 20:16 21:58 18 23 Mayıs Perşembe 03:34 05:23 12:55 16:52 20:17 21:59 19 24 Mayıs Cuma 03:32 05:23 12:55 16:52 20:18 22:00 20 25 Mayıs Cumartesi 03:31 05:22 12:56 16:52 20:19 22:02 21 26 Mayıs Pazar 03:30 05:21 12:56 16:53 20:20 22:03 22 27 Mayıs Pazartesi 03:29 05:21 12:56 16:53 20:21 22:04 23 28 Mayıs Salı 03:28 05:20 12:56 16:53 20:22 22:06 24 29 Mayıs Çarşamba 03:27 05:19 12:56 16:54 20:23 22:07 25 30 Mayıs Perşembe 03:26 05:19 12:56 16:54 20:23 22:08 26 31 Mayıs Cuma 03:25 05:18 12:56 16:54 20:24 22:09 27 1 Haziran Cumartesi 03:24 05:18 12:56 16:54 20:25 22:11 28 2 Haziran Pazar 03:23 05:17 12:57 16:55 20:26 22:12 29 3 Haziran Pazartesi 03:22 05:17 12:57 16:55 20:26 22:13

RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, sadece Ramazan ayında her gece kılınan nafile bir namazdır. Erkek ve kadınlar için sünnet olarak kabul edilir ve yirmi rekatı cemaatle kılınır.

Teraviz namazı tek başına da kılınabilir, ancak cemaatle kılınması daha makbuldür. Peki teravih namazı nasıl kılınır? İşte teravih namazı kılınışı...

→ Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

→ Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

→ İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

→ Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

→ Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

→ Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

→ İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

→ Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

→ Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

→ Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

ORUÇ AÇARKEN EDİLEN İFTAR DUASI

Ramazan ayında tutulan oruçlar açılırken, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve işlenen günahlara af dilemek için İftar duası edilmektedir.

İftar duası ve anlamı;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"