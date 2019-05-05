Bitlis'te sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bitlis'de sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Bitlis Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

BİTLİS'TE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Bitlis'te sahur vakti (imsak) 03:28 olarak görülüyor. Bitlis'te saat 03:28'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

BİTLİS'TE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Bitlisliler saat 19:14'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 BİTLİS RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:28 05:03 12:13 16:02 19:14 20:42 2 7 Mayıs Salı 03:26 05:02 12:13 16:02 19:15 20:43 3 8 Mayıs Çarşamba 03:25 05:01 12:13 16:02 19:16 20:45 4 9 Mayıs Perşembe 03:23 05:00 12:13 16:03 19:17 20:46 5 10 Mayıs Cuma 03:22 04:59 12:13 16:03 19:18 20:47 6 11 Mayıs Cumartesi 03:20 04:58 12:13 16:03 19:18 20:49 7 12 Mayıs Pazar 03:19 04:57 12:13 16:03 19:19 20:50 8 13 Mayıs Pazartesi 03:18 04:56 12:13 16:03 19:20 20:51 9 14 Mayıs Salı 03:16 04:55 12:13 16:04 19:21 20:53 10 15 Mayıs Çarşamba 03:15 04:54 12:13 16:04 19:22 20:54 11 16 Mayıs Perşembe 03:14 04:53 12:13 16:04 19:23 20:55 12 17 Mayıs Cuma 03:12 04:52 12:13 16:04 19:24 20:57 13 18 Mayıs Cumartesi 03:11 04:51 12:13 16:05 19:25 20:58 14 19 Mayıs Pazar 03:10 04:51 12:13 16:05 19:26 20:59 15 20 Mayıs Pazartesi 03:09 04:50 12:13 16:05 19:26 21:00 16 21 Mayıs Salı 03:07 04:49 12:13 16:05 19:27 21:02 17 22 Mayıs Çarşamba 03:06 04:48 12:13 16:05 19:28 21:03 18 23 Mayıs Perşembe 03:05 04:48 12:13 16:06 19:29 21:04 19 24 Mayıs Cuma 03:04 04:47 12:13 16:06 19:30 21:05 20 25 Mayıs Cumartesi 03:03 04:46 12:13 16:06 19:31 21:07 21 26 Mayıs Pazar 03:02 04:46 12:14 16:06 19:31 21:08 22 27 Mayıs Pazartesi 03:01 04:45 12:14 16:07 19:32 21:09 23 28 Mayıs Salı 03:00 04:45 12:14 16:07 19:33 21:10 24 29 Mayıs Çarşamba 02:59 04:44 12:14 16:07 19:34 21:11 25 30 Mayıs Perşembe 02:58 04:44 12:14 16:07 19:34 21:12 26 31 Mayıs Cuma 02:57 04:43 12:14 16:07 19:35 21:13 27 1 Haziran Cumartesi 02:57 04:43 12:14 16:08 19:36 21:14 28 2 Haziran Pazar 02:56 04:42 12:14 16:08 19:37 21:15 29 3 Haziran Pazartesi 02:55 04:42 12:15 16:08 19:37 21:16

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;

● Akraba ziyaretleri

● Çocukları sevindirmek

● Çocukları sevmek

● Bolca sohbet etmek

● Küsleri barıştırmak/barışmak

● Allah'a şükretmek

● Fakirlere yardım etmek

● Huzurevlerini ziyaret etmek

● Mezarlıkları ziyaret etmek

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Ramazan ayında oruç tutmaya niyetlenen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri orucu bozan şeylerin neler olduğu ile ilgilidir. Orucu bozan şeyler genel olarak Diyanet İşleri tarafından şöyle açıklanmıştır: "Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, Beyrut 2000, II, 394). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir."