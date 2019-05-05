Bingöl'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bingöl*'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Bingöl* Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

BİNGÖL'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Bingöl'de sahur vakti (imsak) 03:32 olarak görülüyor. Bingöl'de saat 03:32'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

BİNGÖL'DE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Bingöllüler saat 19:21'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 BİNGÖL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:32 05:08 12:20 16:09 19:21 20:51 2 7 Mayıs Salı 03:31 05:07 12:20 16:09 19:22 20:52 3 8 Mayıs Çarşamba 03:29 05:06 12:20 16:10 19:23 20:53 4 9 Mayıs Perşembe 03:28 05:05 12:20 16:10 19:24 20:55 5 10 Mayıs Cuma 03:26 05:04 12:19 16:10 19:25 20:56 6 11 Mayıs Cumartesi 03:25 05:03 12:19 16:10 19:26 20:57 7 12 Mayıs Pazar 03:23 05:02 12:19 16:10 19:27 20:59 8 13 Mayıs Pazartesi 03:22 05:01 12:19 16:11 19:28 21:00 9 14 Mayıs Salı 03:20 05:00 12:19 16:11 19:29 21:01 10 15 Mayıs Çarşamba 03:19 04:59 12:19 16:11 19:30 21:03 11 16 Mayıs Perşembe 03:18 04:58 12:19 16:11 19:31 21:04 12 17 Mayıs Cuma 03:16 04:57 12:19 16:12 19:32 21:05 13 18 Mayıs Cumartesi 03:15 04:57 12:19 16:12 19:32 21:07 14 19 Mayıs Pazar 03:14 04:56 12:20 16:12 19:33 21:08 15 20 Mayıs Pazartesi 03:12 04:55 12:20 16:12 19:34 21:09 16 21 Mayıs Salı 03:11 04:54 12:20 16:12 19:35 21:11 17 22 Mayıs Çarşamba 03:10 04:54 12:20 16:13 19:36 21:12 18 23 Mayıs Perşembe 03:09 04:53 12:20 16:13 19:37 21:13 19 24 Mayıs Cuma 03:08 04:52 12:20 16:13 19:38 21:14 20 25 Mayıs Cumartesi 03:07 04:52 12:20 16:13 19:38 21:16 21 26 Mayıs Pazar 03:06 04:51 12:20 16:14 19:39 21:17 22 27 Mayıs Pazartesi 03:05 04:50 12:20 16:14 19:40 21:18 23 28 Mayıs Salı 03:04 04:50 12:20 16:14 19:41 21:19 24 29 Mayıs Çarşamba 03:03 04:49 12:20 16:14 19:42 21:20 25 30 Mayıs Perşembe 03:02 04:49 12:21 16:15 19:42 21:21 26 31 Mayıs Cuma 03:01 04:48 12:21 16:15 19:43 21:22 27 1 Haziran Cumartesi 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24 28 2 Haziran Pazar 02:59 04:47 12:21 16:15 19:44 21:25 29 3 Haziran Pazartesi 02:59 04:47 12:21 16:16 19:45 21:26

BİNGÖL'DE "GELENEKSEL İFTAR ÇADIRI" KURULDU

Bingöl Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar çadırı kurulurken, günlük yaklaşık 2 bin 500 kişiye iftar verileceği bildirildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Ramazan Ayı süresince hizmet verecek iftar çadırlarıyla ilgili hazırlıkların tamamladığını bildirdi.

Geleneksel hale getirilen iftar çadırının bu yıl Yenişehir Mahallesi'nde kurulduğu ifade edilen açıklamada, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun hissedildiği mübarek Ramazan ayı kapsamında Yenişehir Mahallesi İl Özel İdaresi lojmanları arkasında bulunan alanda iftar çadırı kuruldu. Ay boyunca her gün 2 bin ile 2 bin 500 kişiye sıcak yemek ikram edilecek" denildi.

Ramazan ayı boyunca yardıma muhtaç ailelere Ramazan kolisi desteği verileceği vurgulanan açıklamanın devamında ise, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl düzenli olarak sağlanan Ramazan kolisi desteği bu Ramazan ayında da devam edecektir. Ayrıca yardıma muhtaç ailelere günlük ekmek ve kuru gıda yardımı da sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.