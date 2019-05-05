Aydın'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Aydın'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Aydın Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

AYDIN'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Aydın'da sahur vakti (imsak) 04:27 olarak görülüyor. Aydın'da saat 04:27'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

AYDIN'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Aydınlılar saat 20:10'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:27 06:01 13:10 16:58 20:10 21:37 2 7 Mayıs Salı 04:26 06:00 13:10 16:58 20:11 21:38 3 8 Mayıs Çarşamba 04:24 05:59 13:10 16:59 20:12 21:40 4 9 Mayıs Perşembe 04:23 05:58 13:10 16:59 20:12 21:41 5 10 Mayıs Cuma 04:21 05:57 13:10 16:59 20:13 21:42 6 11 Mayıs Cumartesi 04:20 05:56 13:10 16:59 20:14 21:44 7 12 Mayıs Pazar 04:19 05:55 13:10 16:59 20:15 21:45 8 13 Mayıs Pazartesi 04:17 05:54 13:10 17:00 20:16 21:46 9 14 Mayıs Salı 04:16 05:53 13:10 17:00 20:17 21:47 10 15 Mayıs Çarşamba 04:15 05:52 13:10 17:00 20:18 21:49 11 16 Mayıs Perşembe 04:13 05:51 13:10 17:00 20:19 21:50 12 17 Mayıs Cuma 04:12 05:51 13:10 17:00 20:20 21:51 13 18 Mayıs Cumartesi 04:11 05:50 13:10 17:01 20:20 21:52 14 19 Mayıs Pazar 04:10 05:49 13:10 17:01 20:21 21:54 15 20 Mayıs Pazartesi 04:08 05:48 13:10 17:01 20:22 21:55 16 21 Mayıs Salı 04:07 05:47 13:10 17:01 20:23 21:56 17 22 Mayıs Çarşamba 04:06 05:47 13:10 17:01 20:24 21:57 18 23 Mayıs Perşembe 04:05 05:46 13:10 17:02 20:25 21:58 19 24 Mayıs Cuma 04:04 05:45 13:10 17:02 20:25 22:00 20 25 Mayıs Cumartesi 04:03 05:45 13:11 17:02 20:26 22:01 21 26 Mayıs Pazar 04:02 05:44 13:11 17:02 20:27 22:02 22 27 Mayıs Pazartesi 04:01 05:44 13:11 17:03 20:28 22:03 23 28 Mayıs Salı 04:00 05:43 13:11 17:03 20:28 22:04 24 29 Mayıs Çarşamba 03:59 05:43 13:11 17:03 20:29 22:05 25 30 Mayıs Perşembe 03:58 05:42 13:11 17:03 20:30 22:06 26 31 Mayıs Cuma 03:58 05:42 13:11 17:03 20:31 22:07 27 1 Haziran Cumartesi 03:57 05:41 13:11 17:04 20:31 22:08 28 2 Haziran Pazar 03:56 05:41 13:12 17:04 20:32 22:09 29 3 Haziran Pazartesi 03:56 05:41 13:12 17:04 20:33 22:10

AYDIN VATANDAŞLARI İFTAR SOFRALARINDA BULUŞTURUYOR

Aydın genelinde 400'e yakın noktada kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde iftarını açacak.

Ramazan ayının sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin kuracak olduğu iftar sofralarına davet etti.

Başkan Çerçioğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak iftar sofraları açacaklarını ifade edip, tüm vatandaşlarla birlik ve beraberlik için kurulan sofralarda buluşmak istediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayı birlik, beraberlik, güzellik ve barış getirsin" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı dolayısıyla yarın (6 Mayıs) ilk iftar sofraları Efeler Yedieylül Mahallesi'nde, Karacasu'nun Yenice Mahallesi'nde, Buharkent Kızıldere Mahallesi'nde, Nazilli merkezde, Yenipazar merkezde, Söke merkez Çeltikçi Adalet Hanı'nda, Germencik merkezde ve Kuşadası merkezde açılacak.

Diğer taraftan ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.