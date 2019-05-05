5 Mayıs Pazar altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar?

5 Mayıs Pazar altın fiyatları son dakika! ne kadar oldu? Dar bantta sıkışan altın fiyatları, bugün 244,2 lira seviyesinde dengelendi. AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin yükselmesinin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu belirterek,"Teknik olarak ons altın 1.277 doları yukarı yönlü kırmadıkça, destek seviyesi olarak 1.263 dolar, direnç olarak 1.278 doları takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 245,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246 liradan, bin 620 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 641 liradan, 224,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 228,20 liradan, bin 583 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 603 liradan, 792 liradan alınan Yarım Ziynet 802 liradan ve 396 liradan alınan Çeyrek Ziynet 401 liradan satılıyor.



5 MAYIS PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın: 246 lira

Çeyrek altın: 401 lira

Cumhuriyet altını: 1.641 lira

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 245,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246 liradan, bin 620 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 641 liradan, 224,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 228,20 liradan, bin 583 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 603 liradan, 792 liradan alınan Yarım Ziynet 802 liradan ve 396 liradan alınan Çeyrek Ziynet 401 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI, DOLAR KURUNA PARALEL ARTIŞ GÖSTERECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin yükselmesinin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu belirterek,"Teknik olarak ons altın 1.277 doları yukarı yönlü kırmadıkça, destek seviyesi olarak 1.263 dolar, direnç olarak 1.278 doları takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurundaki yükselişlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 243 liranın destek 246 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak



Türk lirası karşılığı swap piyasasında işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.

TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.