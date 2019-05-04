Bugünkü
Takvim

Maltalı gazeteci a kurban gitti! Oğlu Mumcu'yu örnek gösterdi

Ana isyan
Maltalı gazeteci Daphne , 2 yıl önce hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını haberleştirdi. Kısa süre sonra a kurban gitti. Aracına yerleştirilen bomba ile katledildi. Oğlu Matthew Caruana Galizia, soruşturmasının önüne sürekli engeller konduğunu söyledi. suikastını örnek verdi ve ekledi: "Mumcu cinayetindeki gibi bir duvar var ve biz buradan tuğlaları çekiyoruz. Annemin katillerini bulmak için ilk tuğlayı çekmeye başladık. Sonra diğer tuğlayı çekeceğiz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMaltalı gazeteci suikasta kurban gitti! Oğlu Mumcu'yu örnek gösterdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri