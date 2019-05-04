Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia, 2 yıl önce hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını haberleştirdi. Kısa süre sonra suikasta kurban gitti. Aracına yerleştirilen bomba ile katledildi. Oğlu Matthew Caruana Galizia, soruşturmasının önüne sürekli engeller konduğunu söyledi. Uğur Mumcu suikastını örnek verdi ve ekledi: "Mumcu cinayetindeki gibi bir duvar var ve biz buradan tuğlaları çekiyoruz. Annemin katillerini bulmak için ilk tuğlayı çekmeye başladık. Sonra diğer tuğlayı çekeceğiz."
- Güncel
- 04.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.