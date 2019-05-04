Çocuk istismarcısı beraat etti: Adaletin bu mu dünya!

Çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalması, yüreğimizi paramparça etti. Korkunç olay, Antalya'da Mayıs 2017'de gerçekleşti. 10 yaşındaki kız çocuğu, apartman görevlisi A.Ö. (45) tarafından istismar edildi. Tutuklanan saldırganın daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp raporlarına rağmen tutuksuz sanık hakkında beraat kararı verdi. Mağdurun annesi F.Y., beraat kararını duyunca sinir krizi geçirdi. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen anne, "Ben 90 yıl ceza bekliyordum. Ama sanık beraat ettirildi. Toplumsal bir suçtur bu. Kimse rahat uyumasın' dedi. Türkiye, sosyal medya üzerinden beraat kararına tepki gösterdi:



Adaletin bu mu dünya!

Suçlular aramıza salınıyor.

Toplumsal travma yaşıyoruz.

Millete resmen biz bıraktık, sen cezasını ver diyorlar.

Adalet istiyoruz.

Gel de hukuka güven.

Yazıklar olsun.

Çocuklara dokunan eller kırılsın.

Şaka mı bu şimdi!

Nasıl serbest bırakılır. Çocuklarımıza dokunmayın.

Biz öpmeye kıyamıyoruz.

Şeytana beraat...