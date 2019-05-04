Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan, Camii’nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’nin en büyüğü olan ve ’un her noktasından görülebilen Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. “Birileri ‘Nasıl dolduracaksınız?’ dese de elhamdülillah doluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı , 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan 'nin en büyük camisi " Camisi'nin açılışını yaptı. Yaptığı konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:


İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiç kıymeti yoktur. Hangi görevde olursa olalım 'u yatırımlarla ilmek ilmek dokuyacağız. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz.
Burası, 57 bin 500 metrekare alana kurulu, ibadet bölümü yanında, müze, sanat galerisi gibi birimleri içinde bulunduran bir külliyedir. Aynı anda 65 bin kişi ibadetini gerçekleştirebiliyor. İstanbul'un her yerinden görülebiliyor. Caminin 72 metre yükseklikteki kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti ifade ediyor. Her ne kadar birileri 'nasıl dolduracaksınız' deseler de elhamdülillah doluyor. Buranın dolup taşması vatandaşımızın burayı sahiplenişinin göstergesidir.

Yeni Zelanda'da yaşanan katliam ile 'da yaşanan saldırı... İbadethaneleri kan gölüne döndüren zihniyete artık herkesin 'Dur' demesi gerekir. Masumları katletmenin adı cihat değil, terördür, vahşettir. Türkiye olarak bu cinayet şebekleriyle mücadele yürütüyoruz.


LİDERLER İSTANBUL'DA
Türkiye'nin en büyük camisi olarak inşa edilen Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı devlet liderleri, din adamları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, Tunus Ennahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bekir İzzetbegoviç ve Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid açılış törenine katılan yabancı misafirler arasındaydı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nin açılışını gerçekleştirdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri