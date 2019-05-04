Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışını yaptı. Yaptığı konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:



İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiç kıymeti yoktur. Hangi görevde olursa olalım İstanbul'u yatırımlarla ilmek ilmek dokuyacağız. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz.

Burası, 57 bin 500 metrekare alana kurulu, ibadet bölümü yanında, müze, sanat galerisi gibi birimleri içinde bulunduran bir külliyedir. Aynı anda 65 bin kişi ibadetini gerçekleştirebiliyor. İstanbul'un her yerinden görülebiliyor. Caminin 72 metre yükseklikteki kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti ifade ediyor. Her ne kadar birileri 'nasıl dolduracaksınız' deseler de elhamdülillah doluyor. Buranın dolup taşması vatandaşımızın burayı sahiplenişinin göstergesidir.

Yeni Zelanda'da yaşanan katliam ile Sri Lanka'da yaşanan saldırı... İbadethaneleri kan gölüne döndüren zihniyete artık herkesin 'Dur' demesi gerekir. Masumları katletmenin adı cihat değil, terördür, vahşettir. Türkiye olarak bu cinayet şebekleriyle mücadele yürütüyoruz.



LİDERLER İSTANBUL'DA

Türkiye'nin en büyük camisi olarak inşa edilen Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı devlet liderleri, din adamları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, Tunus Ennahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bekir İzzetbegoviç ve Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid açılış törenine katılan yabancı misafirler arasındaydı.