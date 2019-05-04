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ve 'in kuklası ortaya çıktı

Korkak selman ortaya çıktı
ABD ve 'in emirlerini uygulayan ve yaklaşık 2,5 aydır ortalarda gözükmeyen Veliaht , dün ortaya çıktı. Prens Selman, başkent Riyad'ta bulunan Kral ülaziz Askeri Akademisi'ni bitiren öğrencilerin diploma törenine katıldı. Selman'ın, İsrail'in talebi doğrultusunda kendi hesabından 'e 10 milyar dolar teklif etmesinin medyaya yansıması nedeniyle tedirgin olduğu belirtildi. Selman'ın İslam düşmanı Netanyahu'yu arayıp bu konuda yardım istediği iddia edildi.

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