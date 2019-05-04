ABD ve İsrail'in emirlerini uygulayan ve yaklaşık 2,5 aydır ortalarda gözükmeyen Veliaht Prens Selman, dün ortaya çıktı. Prens Selman, başkent Riyad'ta bulunan Kral Abdülaziz Askeri Akademisi'ni bitiren öğrencilerin diploma törenine katıldı. Selman'ın, İsrail'in talebi doğrultusunda kendi hesabından Filistin'e 10 milyar dolar teklif etmesinin medyaya yansıması nedeniyle tedirgin olduğu belirtildi. Selman'ın İslam düşmanı Netanyahu'yu arayıp bu konuda yardım istediği iddia edildi.
- Güncel
- 04.05.2019
- Gazete
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