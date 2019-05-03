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  • 03.05.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 19:24

’daki kripto ’cülere operasyon! 4 Tutuklama

FETO’nun ’daki kripto yapılanmasına operasyonlar sürüyor. merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 8 FETÖ’cü askerden 4'ü tutuklandı.

Kripto FETÖ’cülere operasyon!

merkezli 4 ilde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/YDY) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan yanı sıra Ankara, İstanbul ve Erzurum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6'sı ihraç edilmiş 8 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si muvazzaf, 2'si ise meslekten ihraç edilmiş olmak üzere 4'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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