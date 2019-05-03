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  • 03.05.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 19:21

Son dakika... MYK üyeleri 'de yaptı: 3 yaralı

Milliyetçi Hareket Partisi () Merkez (MYK) üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve 'nın da içinde bulunduğu araç, 'de refüje çarptı. da 3 kişi yaralandı.

MHP MYK üyeleri kaza yaptı: Yaralılar var

Alınan son dakika bilgisine göre, Derepazarı ilçesinden 'ye giden MYK üyesi yönetimindeki otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle savrularak, refüje çarptı.

da Bakırcı, Yunusoğlu ve MHP Rize İl Üyesi Musa Yazıcı yaralandı. Yaralılar, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunusoğlu'nun ayağında kırık bulunduğu, diğer yaralıların ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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