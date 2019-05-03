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  • 03.05.2019 21:17
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 21:27

Kapaklar açıldı! 'nın 'na sezonun ilk suyu verildi

Projesi (GAP) kapsamında inşa  edilen, dünyanın beşinci, 'nin de en uzun sulama tüneli olan ile yaklaşık 4 yıl önce sulanmaya başlanan 'nın 'na sezonun ilk suyu verildi.

Türkiye'nin en büyüğü! Ve kapaklar açıldı

15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla 'nın ardından 'na da su verilmeye başlandı.

'nin en büyük, dünyanın ise sayılı sulama tüneli konumundaki aracılığıyla Atatürk Barajı'ndan alınan ve bir nehri andıran su, daha önce kuru tarımın yapıldığı bölgelere aşama aşama ulaşıyor.

Uzun yıllar suya hasret kalan ve bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşayan Suruçlu çiftçiler, sulama suyu ile rahat bir nefes aldı. 2015 yılında Suruç Tüneli'nin hizmete alınması ve ovanın sulamaya başlamasıyla birlikte 112 bin kişiye istihdam sağlandı.

Proje ile ovadaki 562 bin 950 dekar arazi suya kavuştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha çok yere su verilmesi planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurak toprakları yeşile büründürmeyi, üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürmeyi sürdürdüklerini belirterek, "2019 yılı sulama sezonu kapsamında bugün saat 15.00 itibari ile 562 bin 950 dekar araziye sulama suyu verilmeye başlandı. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü sabah saatlerinde de Harran Ovası'na su verilmeye başlandığını duyurmuştu.

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