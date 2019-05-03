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Başkan Erdoğan: Cumhur ittifakı lokomotiftir

Başkan Erdoğan, 82 milyonu kapsayan ittifakın lokomotifinin, Cumhur İttifakı olduğunu söyledi: Bu milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın tarifidir. Terör örgütüyle olanlar, bizimle ittifak halinde olamaz.

Cumhur ittifakı lokomotiftir

Cumhurbaşkanı , 75. Genel Kurulu'na katıldı. Son günlerde tartışılan ile ilgili önemli açıklamalar yaptı:

7 Ağustos'ta zorla Yenikapı'ya gelip Yenikapı ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler, sonra ortadan kaçmışlar, terör örgütleriyle omuz omuza, kol kola seçimlere gitmişlerdir.



Kiminle ittifak halinde oldun, nasıl omuz omuza oldun? Kusura bakmayın, terör örgütüyle olanlar, bizimle ittifak halinde olamazlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülkümüze sıkı sıkıya sarılacağız. Türkiye İttifakı diyerek 82 milyonun bu ortak payda altında bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Bazıları Türkiye İttifakı ifademizi, Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkartma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür.



Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk. Benim 4 evladımın, 4 Mehmed'imin Berat gecesinde şehit edildiği bir olayda, kusura bakmasınlar, bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz...

Erdoğan, Bosna- Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'i kabul etti. Görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, "Türk Akım Projesi'nin 'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bosna'dan et ithalatı için de talimat verdik" dedi.


DOĞUM KONTROL UYARISI
Başkan Erdoğan, Beştepe'de Aile Şurası'nda konuştu. Aile kavramının içinin boşaltıldığını belirterek "Doğum kontrolü dediler, nüfusumuz azaltıldı. Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. En az üç çocuk derken bazılarının geçim meselesi demesi... Bu toplumun kahir ekseriyeti Müslüman. Şunu unutmayalım, her doğan rızkıyla gelir" ifadelerini kullandı.

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