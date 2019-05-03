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  • 03.05.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 18:30

'da terör propagandası davasında karar

'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü /'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan 7 sanıktan 2'sinin cezalandırılmasına, 5'inin ise beraatine karar verildi.

Adana'da terör propagandası davasında karar

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık Şahin Tan savunmasında, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da terör örgütü propagandası yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan sanık Şahin Tan'ı 1 yıl 6 ay 22 gün, sanık Şehzan Özer'i ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme diğer sanıklar D.Ö, T.G, H.A, S.Ö. ve M.Ö'nün beraatlerine karar verdi.

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