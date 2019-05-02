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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 12:19

'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 15 kadın gözaltına alındı.

O ilimizde fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu.

Denetimlerde fuhuş yaptıkları iddiasıyla 15 kadın gözaltına aldı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye rahatsızlık vermek'ten işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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