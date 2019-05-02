Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu.
Denetimlerde fuhuş yaptıkları iddiasıyla 15 kadın gözaltına aldı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye rahatsızlık vermek'ten işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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