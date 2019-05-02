Adana Kozan ilçesinde Gökdere Köprü Barajı'nın Dipsavak Derivasyon Tüneli'nin kapağı patladı.
SEL SULARINA KAPILANLAR VAR
Olayda sel sularına kapılanlar olduğu bildirildi. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.
SEL SULARINA KAPILANLAR VAR
Olayda sel sularına kapılanlar olduğu bildirildi. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.
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