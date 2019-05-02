Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.05.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 12:37

Son dakika: 'da baraj tünelinin kapağı patladı! sularına kapılanlar var...

Son dakika... Kozan ilçesinde 'nın 'nin kapağı patladı. Olayda sularına kapılanlar olduğu bildirildi. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Adana'da baraj tünelinin kapağı patladı! Sel sularına kapılanlar var...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri