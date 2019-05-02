Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.05.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 09:12

Son dakika... uyardı! 'da bugün o saatlere dikkat

'da bugün parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların özellikle 12.00-18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bugün o saatlere dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, , Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacak, doğuda ise değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'İn iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30
Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bugün o saatlere dikkat
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri