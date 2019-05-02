Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve Bingöl'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacak, doğuda ise değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'İn iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumu yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 İstanbul : Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20İzmir: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24