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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 10:24

'ın kuzeyine hava harekâtı! Türk jetleri 'i bombaladı

kuzeyi Zap, ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtında terör örgütü 'nın mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Türk jetleri Kandil'i bombaladı

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

kuzeyi Zap, ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi.


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