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  • 02.05.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 18:45

'de şüphelisi tutuklandı

'de sınırında de askerler tarafından yakalanan ve 'na katılmak için kente geldiğini söyleyen / şüphelisi İ.H.T., maratonun sporcuları listesinde adı çıkmayınca sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı
'nin Meriç ilçesinde 'a sınır Rahmance bölgesinde geçen cumartesi günü askerler 1'inci Derece de bir grup yakaladı. Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan ve aralarında şüphelilerinin de bulunduğu şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelilerden İ.H.T., Edirne'de pazar günü koşulacak olan 'na katılmak için geldiğini iddia etti. Ancak yapılan incelemede İ.H.T.'nin adliyesinde çalışırken FETÖ/ soruşturmasında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay ceza aldığı, adli kontrol şartıyla berbest bırakıldığı ve dosyasının İstinaf Mahkemesi'nde olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen İ.H.T., Sakarya 4'üncü 'ne SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, yurt dışına kaçmak gibi bir niyeti olmadığını ve Edirne'ye maratona katılmak için geldiğini öne sürdü. Askeri yasak bölgeye girdiğini bilmediğini savunan İ.H.T., tutuklandı.

MARATON LİSTESİNDE ADI YOK
Edirne'deki Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu düzenleyen, Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, sınırda yakalanan kişinin maratonda koşacaklar listesinde adının bulunmadığını söyledi. Maratona yaklaşık 750 kişinin katıldığını ve bu sporcuların listesini emniyet müdürlüğüne verdiklerini belirten Akdağ, "Emniyet listeyi inceledi ve bize sakınca bulunmadığını bildirdi. Bizim maratona katılacakların listesinde İ.H.T.'nin adı bulunmuyor" dedi.


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