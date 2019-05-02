ABD, petrol zengini Venezuela'da krizin fitilini ateşledi. 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, önceki gün seçilmiş başkan Nicolas Maduro'yu devirmek için Twitter'dan askerlerleri ve halkı sokağa davet etti.
ABD: PLAN HAZIR
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Venezuela'ya askeri müdahale seçeneklerine ilişkin "Beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceği bir senaryo ve durum olmaması için teferruatlı plan yaptık. Tüm seçenekler masada denildiğinde gerçekten de masada" dedi.
Guaido ve Maduro destekçileri sokağa indi. Ülkede ciddi çatışmalar meydana geldi. Salı gününden beri yaşanan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi. Darbe girişimini desteleyen ABD'den ise yine skandal bir açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maduro'nun ülkeyi terk ederek Küba'ya gitme kararı aldığını, fakat Ruslar tarafından bundan vazgeçirildiğini iddia etti. Pompeo, ayrıca ABD'nin, gerekmesi durumunda, Venezuela'ya askeri operasyon için hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Devlet Başkanı Maduro, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak" dedi. Ordunun kendisine bağlı olduğunu söyledi.
Darbe girişimini başlatan Guaido, dün de halkı sokağa çağırdı. "Maduro'yu devirmek için baskıya devam" açıklamasını yaptı.
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eşkiya abd ne hakla müdahalede bulunacaksın sana ne yaptı adamınn petrolüne el koymak istişyen sensin hırsız
demokrasi seçimle gelmiş birini indirmek ABD bunu hep yapıyor ,buna kim dur diyecek ,dünya şu anda şeytanın ve onun itlerinin emrinde ,her devlet sıra bize ne zaman gelecek endişesi içinde ,ABD nin köpeği olursan yırtıyorsun ,bumu medeniyet haa şerefsiz batı . ?
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