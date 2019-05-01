Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 2.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.02 01:06:13 38.3345 27.1592 5.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2019.05.02 01:02:11 38.6560 38.2207 3.5 -.- 1.7 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2019.05.02 01:01:18 38.6450 42.2107 13.3 -.- 1.8 -.- SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS) İlksel

2019.05.01 21:25:03 37.5857 29.4002 5.0 -.- 1.3 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2019.05.01 21:07:30 35.0813 28.0205 22.2 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel

2019.05.01 19:22:14 38.4165 30.5253 4.2 -.- 2.6 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.05.01 18:42:29 37.6345 29.3015 0.0 -.- 1.8 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel