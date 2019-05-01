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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 01:38

Gaziemir'de ! son depremler...

'in Gaziemir ilçesinde 2.2 şiddetinde bir meydana geldi.

İzmir Gaziemir'de deprem!

'nden yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü 'in Gaziemir ilçesi olan 2.2 şiddetinde bir meydana geldi.

Depremin yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.02 01:06:13 38.3345 27.1592 5.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2019.05.02 01:02:11 38.6560 38.2207 3.5 -.- 1.7 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.05.02 01:01:18 38.6450 42.2107 13.3 -.- 1.8 -.- SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS) İlksel
2019.05.01 21:25:03 37.5857 29.4002 5.0 -.- 1.3 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.01 21:07:30 35.0813 28.0205 22.2 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.05.01 19:22:14 38.4165 30.5253 4.2 -.- 2.6 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.05.01 18:42:29 37.6345 29.3015 0.0 -.- 1.8 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

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