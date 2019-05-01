Son dakika... Siirt'te turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı: İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edildi.