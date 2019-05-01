Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.05.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 18:34

Bosnalı liderler yarın 'ye gelecek

Başkanı , Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Konsey üyesi 'in 'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Altun, görüşmelerde, Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını belirtti.

Başkan davet etti! Türkiye'ye geliyorlar

Başkanı , Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Konsey üyesi 'in yarın 'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve Konsey üyesi Caferoviç'in 'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaretin, 7 Ekim 2018'de düzenlenen seçimler neticesinde göreve başlayan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını belirten Altun, görüşmelerde Türkiye ve Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti.

Altun, ziyarette ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBosnalı liderler yarın Türkiye'ye gelecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri