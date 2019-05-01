Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan FETÖ açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Terör örgütü niteliği onlarca mahkeme kararıyla saptanmışken, FETÖ'nün “Türk hükümeti tarafından hükümeti devirmekle suçlanan Gülen ve müritleri” olarak tanımlanması teröre bilerek göz yummak anlamına gelmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Terör örgütü niteliği onlarca mahkeme kararıyla saptanmışken, FETÖ'nün "Türk hükümeti tarafından hükümeti devirmekle suçlanan Gülen ve müritleri" olarak tanımlanması teröre bilerek göz yummak anlamına gelmektedir." dedi. TÜM MANŞETLER