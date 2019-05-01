Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.