Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.05.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 11:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , işçilerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Fahrettin Altun, işçilerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, işçilerin bayramını kutladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri