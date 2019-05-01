Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Tatil Bank!

Tatil cenneti Bodrum Turgutreis'te bulunan tatil köyünün yıkımı, hak sahiplerini de yıktı! Bin 250 kişi, yıllar önce tatil köyünden tapulu devre mülk aldı. Tatilciler, 33 yıl boyunca milyonları bulan yıllık aidatlar ödedi. Ancak iddialara göre, firma yöneticileri önce havuz ve sosyal alanları yıkıp sattı.

Tatil köyünün kurucusu ve yöneticileri Buhan Ergün, Nuray Özkaynak ve Hüseyin Başçetinçelik, en son tatil köyüyle ilgili çürük raporu aldırdı. Tapulu yer sahipleri, 2014 yılında tatil köyünün yıkılmaması için Bodrum Turgutreis Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak dava devam ederken tatil köyü, kanunlara aykırı genel kurul kararıyla ve kimseye haber verilmeden yıkıldı.

Firma, küçük bir para karşılığı hisseleri almak için hak sahiplerine teklif de yaptı. Odak Tatil Köyü'nde 1986'da devre mülk satın aldığını belirten işadamı Erdoğan Akyıldız ise "Yıkım işlemi 15 Mart'ta yapıldı, bizlere ise 29 Mart'ta haber verildi. Yıkım sonrası ortaya 26-27 milyonluk değerli bir arsa çıktı. Orada hakkı bulunan yüzlerce insanın durumuyla ilgili de belirsizlik var" ifadelerini kullandı.



ERHAN ÖZTÜRK