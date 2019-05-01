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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 23:30

Amanoslar'da teröristleri öldüren kahramanlar böyle karşılandı

’da, dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ’ndan şehir merkezine indirildi. Operasyondan dönen askerler ise vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.

'nda terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar sırasında, dün gece saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Teröristleri etkisiz hale getiren askerler, ambulanslar eşliğinde teröristlerin cesetlerini Dörtyol ilçe merkezine indirdi.

Askerleri gören vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulunarak askerleri alkışla karşıladı.

Teröristlerin cesetleri daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak gerekli işlemler için Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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