FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.



Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olduğu öne sürülen askerlerle ilgili yürütülen ankesör soruşturması kapsamında aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı rütbesinde subaylarında bulunduğu 210 muvazzaf askeri personel hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

Tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı. 16 şüpheli mevcut delil durumu/Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması/şahsi-ailevi sağlık mazereti nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 26 şüpheli firari durumda bulunuyor.



