Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettiği ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

Özel Harekat, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, 24 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 laptop, 1 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.