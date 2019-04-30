Terör örgütü DAEŞ'in medya organında örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Hakkında sürekli olarak 'öldürüldü' haberleri çıkan Bağdadi, yayımlanan yeni videosunda öldürülen ve hapse atılan DAEŞ'lilerin intikamının alınacağını söyledi. Görüntülerde en çok dikkati çeken ayrıntı ise Bağdadi'nin elinde bulunan bir dosyada yazan "Türkiye Vilayeti" yazısı oldu.

TEN VE SAKAL RENGİ DEĞİŞMİŞ

5 yıl önce Musul El Nuri el Kebir camisindeki hutbesinden sonra ilk kez görüntü veren Bağdadi'nin yaşlandığı, sakallarındaki beyazların arttığı, bu nedenle sakallarını boyadığı ve ten renginin değiştiğini anlatan Ağar, Bağdadi'nin oturuşuna ilişkin ise "Usame Bin Ladin, Zerkavi, Zehaviri tarzı bir poz vermiş. O da Usame Bin Ladin, Zerkavi, Zehaviri gibi silah olarak AKS-74U tercih etmiş" dedi.



Bağdadi'nin üzerinde bir taktik yelek olduğuna değinen Ağar, "Bu yelekler özel güvenlik şirketlerinin sırtında 2003 işgaliyle birlikte coğrafyaya girdi. Şarjör mühimmat teçhizat yaşam malzemesi her şeyi içerine doldurabiliyorsunuz" ifadesini kullandı.

"GÖRÜNTÜNÜN ÇEKİLDİĞİ TARİHLE İLGİLİ GÖNDERME VAR"

Ağar, görüntülerle ilgili şu detaylara vurgu yaptı:

"Kaybettikleri ellerindeki son toprak parçası Deyr ez Zur'un güneyinde alandan 'Bağhoz savaşı' diyerek başlıyor. 'Bağhoz Savaşı'nın bittiğini söylüyor. Burada görüntülerin 22 Mart 2019 sonrası çekildiğine gönderme var. Sonra örgütünün propagandasına girişiyor. Elemanlarının herhangi bir alanı teslim etmedikleri Beyji (Irak), Sirte (Libya), Musul (Irak), Rakka (Suriye) ve Baghouz'a (Suriye) gündem ederek, sonuna kadar savaştıklarını ve öldüklerini söylüyor. Bağdat, Mali, Borkina Faso ve Afganistan'daki yeni cihatçı teröristlerin ve örgütlerin bağlılık yeminini kabul ediyor. Bu sayede çökmediğini, büyümeye devam ettiğini göstermek istiyor. Aslında çokta yanlış değil. Radikal terörün sadece fiziki varlığıyla mücadele radikal terörü bitirmiyor, aksine sıçratıyor ve büyütüyor."

Servis edilen videoda çeşitli dosyalar görüldüğüne de değinen Ağar, "Irak-Şam, Horasan, Yemen, Batı Afrika, Tunus, Libya, Sina, Somali, Kafkasya ve Orta Afrika gibi IŞİD'in kendini gösterdiği sözde eski vilayetlerin isimleri bu dosyalarda yazıyor. Dikkat çeken dosya ise 'Vilayet-i Türkiye' yazanı" şeklinde konuştu.

"Bu ifade ilk defa gözüktü" diyen Ağar, şöyle devam etti:

"Üzerinde 'Vilayet-i Türkiye' yazan bu dosyanın özellikle Bağdadi'ye sunulurken gösterilmesi, videonun ana fikri hakkında ipuçları veriyor.

TÜRKİYE TEHDİT EDİLİYOR

Bağdadi'nin videosunda asıl ana mesajın Türkiye'ye olduğuna dikkati çeken Ağar, "Bu video, DEAŞ'ı kontrol eden mekanizmaların Türkiye'yi açıktan tehdidi" dedi.

Ağar'a göre böyle bir dönemde bu adımın atılması "İstediğimizi yapmazsanız yeniden DEAŞ ya da farklı bir terör örgütü üzerinden sizi istikrarsızlığa iteriz. Huzursuzluk verecek eylemlerle karşı karşıya bırakırız" demenin farklı bir yolu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, "Bu resmen bir şantaj videosu" dedikten sonra sözlerini "Bu video da Türkiye, Türkiye'nin iradesi, istikrarı, güvenliği, hassasiyetleri, kararlılıkları ve yapacakları DEAŞ üzerinden tehdit ediliyor" cümleleriyle tamamladı.