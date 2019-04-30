O hainler Lice’de öldürüldü

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği 3 bin askerin katıldığı "Bayrak-123 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serdar Akın-02 Müşterek Operasyonu" tamamlandı. Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari mezrası yakınlarındaki bir dere yatağında sağlanan temas sonucu 26 Nisan günü ölü ele geçirilen 5 teröristin kimlik tespiti yapıldı. Bunlardan İçişleri Bakanlığının 300 bin liralık Gri listesinde aranan terörist Mehmet Reşat Tekin 'in, İstanbul Balmumcu'daki gazetemiz SABAH ile ATV binalarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilmesini planlayan hain bombalı saldırı olayının faili olduğu ortaya çıktı. Tekin ile birlikte öldürülen bölge mayıncısı Gri listedeki Hamit Aydoğan'ın ise, Ankara Merasim Sokak 'ta 29 askeri personelin şehit olduğu hain saldırı ile Lice İlçesinde Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik ile Uzman Çavuş Erkan Saka'yı şehit eden terörist olduğu öğrenildi.

Parmak izi ve DNA eşleşmesi sonucu ölü ele geçirilen terörist Mehmet Reşat Tekin'in istihbarat raporlarında, terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde suikast ve sabotajcı olduğu, terör örgütü tarafından kırsal alandan sahte kimlikle İstanbul'a gönderilerek burada SABAH ve ATV binalarına yönelik eş zamanlı bombalı saldırı planladığı bilgisi yer alıyor. Terörist Tekin'in adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazetemiz ile ATV'ye yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili hazırlanan iddianamede de geçiyor.SABAH