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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 09:36

O hainler ’de öldürüldü

’de öldürülen teröristlerden birinin SABAH-ATV’ye yönelik saldırı planlayan terörist olduğu, diğerinin ise ’taki kanlı saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

O hainler Lice’de öldürüldü
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği 3 bin askerin katıldığı "Bayrak-123 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serdar Akın-02 Müşterek Operasyonu" tamamlandı. ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari mezrası yakınlarındaki bir dere yatağında sağlanan temas sonucu 26 Nisan günü ölü ele geçirilen 5 teröristin kimlik tespiti yapıldı. Bunlardan İçişleri Bakanlığının 300 bin liralık Gri listesinde aranan terörist 'in, Balmumcu'daki gazetemiz SABAH ile ATV binalarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilmesini planlayan hain olayının faili olduğu ortaya çıktı. Tekin ile birlikte öldürülen bölge mayıncısı Gri listedeki Hamit Aydoğan'ın ise, Ankara 'ta 29 askeri personelin şehit olduğu hain saldırı ile Lice İlçesinde Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik ile Uzman Çavuş Erkan Saka'yı şehit eden terörist olduğu öğrenildi.

ÖRGÜTÜN BOMBACISI
Parmak izi ve DNA eşleşmesi sonucu ölü ele geçirilen terörist Mehmet Reşat Tekin'in istihbarat raporlarında, terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde suikast ve sabotajcı olduğu, terör örgütü tarafından kırsal alandan sahte kimlikle İstanbul'a gönderilerek burada SABAH ve ATV binalarına yönelik eş zamanlı bombalı saldırı planladığı bilgisi yer alıyor. Terörist Tekin'in adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazetemiz ile ATV'ye yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili hazırlanan iddianamede de geçiyor.

SABAH

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