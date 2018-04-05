Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 68 sanık hakkında açılan davada Savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, 9 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 708'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Manga, 8 sanığın 28'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, 1 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Savcı, firari durumdaki PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etti..
Merasim Sokak'taki bombalı saldırıya ilişkin davada yeni gelişme
Merasim Sokak'taki bombalı saldırıyla ilgili davada savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi.
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 68 sanık hakkında açılan davada Savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, 9 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 708'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Manga, 8 sanığın 28'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, 1 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Savcı, firari durumdaki PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etti..
Etiketler: merasim sokak , PKK , bombalı saldırı , mahkeme , savcı
- ABD'nin Münbiç'teki askerleri böyle görüntülendi
- İlk kez ortaya çıktı! Çiftlik Bank'ın firari CEO'su...
- Çiftlik Bank'ın firari CEO'su askerden çürük almış!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.