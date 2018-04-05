Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 68 sanık hakkında açılan davada Savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, 9 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 708'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Manga, 8 sanığın 28'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, 1 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Savcı, firari durumdaki PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etti..



