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'taki ya ilişkin davada yeni gelişme

'taki yla ilgili davada , 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi.

Savcı bin 700er yıl hapis cezası istedi

Ankara 'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 68 sanık hakkında açılan davada mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, 9 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 708'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Manga, 8 sanığın 28'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, 1 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Savcı, firari durumdaki 'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etti..

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 14:02
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