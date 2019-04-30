Başkan Erdoğan’ın startını verdiği millet bahçeleri yaygınlaşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilin her birine en az 1 millet bahçesi yapmak için çalışmaları hızlandırdı. Hükümetin ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında projelendirilen millet bahçeleri, illerde yeşil alan ve kent parkı ihtiyacını karşılayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 25 milyon metrekare alanda 52 millet bahçesinin yapımı için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.
2 AYDA 11 İHALE YAPILDI
Millet bahçelerinin büyük bir kısmının yapımını TOKİ üstlendi. Bu kapsamda TOKİ, 30 ilde 41 millet bahçesinin yapımı için çalışmalarına devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 41 millet bahçesinin toplam 7 milyon 350 bin metrekarelik alana yapılacağını açıkladı. Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathanelerinin bulunacağını anlatan Bulut, "Millet bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olup, huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam merkezleri olacak" ifadelerini kullandı. Bulut, Ocak ayında İstanbul Pendik, Batman ve Elazığ olmak üzere 3, Şubat ayında ise Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2. 3. ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Diyarbakır Dicle Vadisi'nde yapılan millet bahçesinin inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiğini aktaran Bulut, 10 millet bahçesi projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ve 17'sinin de arazi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
YEŞİL ALAN ARTTI
İstanbul'da ilk olarak Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri açıldı. Megakente 1.5 milyon metrekare yeşil alan kazandıran bu 5 millet bahçesi, kişi başı yeşil alan miktarını da yüzde 10 artırdı. Büyükşehirlerde özellikle boşaltılan askeri alanların millet bahçesi olarak halkın kullanımına açılması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde görevini tamamlayan Atatürk Havalimanı'nın da millet bahçesi yapılması düşünülüyor. Eskişehir'deki Atatürk Stadı da millet bahçesi yapılmak üzere yıkıldı.
EN BÜYÜĞÜ ESENLER'DE
İstanbul'da yapımı tamamlanan Esenyurt 15 Temmuz Millet Bahçesi de boşaltılarak Esenler Belediyesi'ne devredilen Esenler- Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın olduğu alanda yer alıyor. İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, ilave parklarla 240 bin metrekare alana sahip. İçinde; spor vadisi ve kültür vadisinin yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlik, piknik, çocuk oyun ve sosyal etkinlik alanları, çiftlik park, hobi ve meyve bahçeleri, macera parkı, İkinci Bahar Kıraathanesi, şifa bahçesi, gül bahçesi, kır kahvesi, hanımlar konağı, gençlik merkezi, gölet ile kütüphane ve açık hava kitap okuma mekanları yer alıyor.
2 AYDA 11 İHALE YAPILDI
Millet bahçelerinin büyük bir kısmının yapımını TOKİ üstlendi. Bu kapsamda TOKİ, 30 ilde 41 millet bahçesinin yapımı için çalışmalarına devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 41 millet bahçesinin toplam 7 milyon 350 bin metrekarelik alana yapılacağını açıkladı. Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathanelerinin bulunacağını anlatan Bulut, "Millet bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olup, huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam merkezleri olacak" ifadelerini kullandı. Bulut, Ocak ayında İstanbul Pendik, Batman ve Elazığ olmak üzere 3, Şubat ayında ise Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2. 3. ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Diyarbakır Dicle Vadisi'nde yapılan millet bahçesinin inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiğini aktaran Bulut, 10 millet bahçesi projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ve 17'sinin de arazi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
YEŞİL ALAN ARTTI
İstanbul'da ilk olarak Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri açıldı. Megakente 1.5 milyon metrekare yeşil alan kazandıran bu 5 millet bahçesi, kişi başı yeşil alan miktarını da yüzde 10 artırdı. Büyükşehirlerde özellikle boşaltılan askeri alanların millet bahçesi olarak halkın kullanımına açılması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde görevini tamamlayan Atatürk Havalimanı'nın da millet bahçesi yapılması düşünülüyor. Eskişehir'deki Atatürk Stadı da millet bahçesi yapılmak üzere yıkıldı.
EN BÜYÜĞÜ ESENLER'DE
İstanbul'da yapımı tamamlanan Esenyurt 15 Temmuz Millet Bahçesi de boşaltılarak Esenler Belediyesi'ne devredilen Esenler- Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın olduğu alanda yer alıyor. İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, ilave parklarla 240 bin metrekare alana sahip. İçinde; spor vadisi ve kültür vadisinin yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlik, piknik, çocuk oyun ve sosyal etkinlik alanları, çiftlik park, hobi ve meyve bahçeleri, macera parkı, İkinci Bahar Kıraathanesi, şifa bahçesi, gül bahçesi, kır kahvesi, hanımlar konağı, gençlik merkezi, gölet ile kütüphane ve açık hava kitap okuma mekanları yer alıyor.
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