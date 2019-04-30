Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
AYRINTILAR GELİYOR...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
AYRINTILAR GELİYOR...
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