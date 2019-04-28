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  • Son Güncelleme: 28.04.2019 13:04

: Kuzey 'a hava harekatı

haberine göre Milli Savunma Bakanlığı 'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Terör inlerine bomba yağdı

'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü 'ya ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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