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  • Son Güncelleme: 28.04.2019 19:20

müjdeyi verdi! etkisini 3 gün sürdürecek

ve 'nın gözde merkezlerinde yerli ve yabancı ler plajları doldurdu. yetkilileri, bölgede nın etkisini 3 gün sürdüreceğini, yağış beklenmediğini bildirdi.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

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