Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.
Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.
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