İzmir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçerlerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (28 NİSAN 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.04.28 17:59:19 39.9420 39.7098 1.8 -.- 2.9 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2019.04.28 17:49:23 38.6923 26.8965 5.0 -.- 3.4 3.3 YENIKOY-FOCA (IZMIR)

2019.04.28 16:35:01 39.6075 26.4245 6.4 -.- 2.3 -.- AYVACIK (CANAKKALE)

2019.04.28 15:24:48 35.8380 29.7152 11.6 -.- 3.2 -.- AKDENIZ

2019.04.28 14:49:22 40.6608 35.3917 8.6 -.- 2.4 -.- OYMAAGAC-MERZIFON (AMASYA)

2019.04.28 12:33:16 37.1838 31.2483 93.0 -.- 2.2 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)

2019.04.28 12:04:02 39.1112 26.0890 11.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.28 11:25:14 37.0058 36.0713 2.3 -.- 2.1 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2019.04.28 10:58:54 39.0033 26.1010 9.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.28 10:08:03 39.4540 37.2155 0.0 -.- 2.1 -.- OVACIK-ULAS (SIVAS)

2019.04.28 09:50:08 36.6160 28.4885 56.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ

2019.04.28 08:18:31 37.8537 27.5883 3.0 -.- 2.8 -.- REISKOY-GERMENCIK (AYDIN)

2019.04.28 06:22:59 39.0062 26.1478 10.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.28 06:08:38 39.0380 26.1398 10.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.28 05:08:27 39.0482 26.1508 6.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.28 04:37:32 34.6862 23.3972 12.4 -.- 3.5 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2019.04.28 04:29:35 36.9670 27.3997 11.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.04.28 04:05:18 38.7560 42.5205 24.0 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

2019.04.28 03:03:50 39.0865 26.1400 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.28 02:05:59 36.9443 27.5898 15.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.04.28 01:27:37 38.7235 38.1393 6.6 -.- 2.2 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)

2019.04.27 23:29:30 39.5677 26.9160 6.4 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.04.27 23:28:37 39.5947 26.8655 9.9 -.- 1.8 -.- CAMLIBEL-EDREMIT (BALIKESIR)

2019.04.27 22:48:48 38.6083 30.0783 9.4 -.- 1.6 -.- CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)

2019.04.27 22:39:13 38.7413 38.1223 5.0 -.- 2.7 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)

2019.04.27 22:17:55 39.0992 26.1230 5.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.27 21:52:55 38.6182 40.9762 8.8 -.- 1.9 -.- ISLAMKOY-KULP (DIYARBAKIR)

2019.04.27 21:28:36 38.3520 40.9512 10.6 -.- 1.9 -.- TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR)

2019.04.27 21:05:44 37.0642 28.0905 12.0 -.- 1.3 -.- ZEYTIN-(MUGLA)