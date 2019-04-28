Mavi Marmara davası başlıyor

Binlerce masum çocuğu katleden ve dünyanın üç maymunu oynadığı İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 1 Mayıs'ta başlayacak. İsrail medyası, davada ülkenin aleyhine karar çıkabileceğini iddia etti. Netanyahu hükümeti ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.
- Güncel
- 28.04.2019
- Gazete
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