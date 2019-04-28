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davası başlıyor

Mavi Marmara davası başlıyor
Binlerce masum çocuğu katleden ve dünyanın üç maymunu oynadığı 'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin 'nde açılan dava, 1 Mayıs'ta başlayacak. İsrail medyası, davada ülkenin aleyhine karar çıkabileceğini iddia etti. Netanyahu hükümeti ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

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