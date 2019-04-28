Başkan Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı kapanış töreninde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İstişare geleneği hem inancımızın hem de kültürümüzün önemli hasletlerinden biridir. Ekonomi güvenlikle beraber öncelik konularımızdan olacaktır. Saldırılar güvenliğimizle beraber ekonomimizi de hedef aldı. Son olarak Ağustos ayında kur, faiz ve enflasyon üzerinden saldırıya uğradık. Kısa sürede tedbirleri alıp normalleşme sürecine girdik.

"EKONOMİK TERÖRE DE TESLİM OLMADIK OLMAYACAĞIZ"

İhracatımız 168 milyar doları gibi tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4.5 yıl bulunuyor. Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4 yılda büyük başarılara imza atacağımızın güvenini veriyor. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz.

"EKONOMİK TERÖRE DE TESLİM OLMADIK OLMAYACAĞIZ"

Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmayacağız. Yaşadıklarımız bile nasıl başa çıkacağımızı göstermiştir.

24 Haziran seçimlerinden bu yana yaşadıklarımız bize saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi gösterdi. Güvenlik siyaseti ile ekonomik ilişkilerin kasıtlı olarak birbiri ile çatıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz.

Onları Corc, Hans buralara getirmedi. Onları bu millet buralara getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz yatırımcımızın girişimcimizin karşısında değiliz. Ama bu ülkenin karşısında olanlar bilsin ki bizi karşılarında bulurlar. Kalkıp da fırsatçılığa girişirlerse kusura bakmasınlar biz milletimizin yanında yer almaya mecburuz.

Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki buzdağı gibi görmeyen kısmı görünen kısmından daha büyüktür. Potansiyelimiz kullandığı imkanlarından kat ve kat daha fazladır.

Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.

Türkiye'de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez Kandil'deki adam ne diyor biz CHP ile ittifak yapacağız. Bunları kim söyledi, söyleyenler belli. Bunlar sizinle beraber yürümedi mi? Hiçbir şehit cenazesinde görmediğimiz ama terörist cenazelerinde ön saflarda olanlar iyi salladık demiyor mu?

Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.

"FİTNE TOHUMLARI EKENLERE ASLA FIRSAT VERMEYİNİZ."

Fitne tohumları ekenlere asla fırsat vermeyiniz. Onara harcanan zaman haramdır.

'EL KİRLENİR DİYE EL SIKMAYAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ VARSA KAYBETTİ''

Elim kirlenir diye el sıkmayan bir belediye başkan adayımız varsa kaybeder ve kaybetti. Siz belediye başkanlarımız el de sıkacaksınız vatandaşlarımızla da kucaklaşacaksınız. Arkadaşlar kimlerle oturuyorsunuz kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz lazım. Hiç kimsenin şahsi ajandası Türkiye'nin ve AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye'ye ve AK Parti'ye kaybettirmesine de izin veremeyiz. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdi. Kendisine tanınan fırsatı, verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorundadırlar.