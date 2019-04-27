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  • 27.04.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 13:13

'de korkunç : 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir aracın yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştığı trafik sında 1'i bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

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