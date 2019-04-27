İzmir'de korkunç kaza: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir aracın yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştığı trafik kazasında 1'i bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaynaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
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