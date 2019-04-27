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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 13:40

'da iş merkezinde yangın!

'da Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken iş merkezinden çıkan dumanlar havadan görüntülendi.

Perpa'da yangın çıktı!

Şişli Ticaret Merkezi'nin 10'uncu katında bulunan bir hurdalıkta öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında hurdalık alevler içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangının iş merkezinde bulunan diğer dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIM'

İş merkezinin çatısından yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülenirken yangın nedeniyle iş merkezinin içerisi de dumanlarla kaplandı.
Yanan dükkanın sahibi, "Dükkana girdim. Bir anda boruların patlamaya başladığını gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Yangın çıkmış" dedi.

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