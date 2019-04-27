Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının 1 saat 50 dakika sürdüğü bildirildi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından da Çanakkale Savaşları dolayısıyla Anzak Günü kutlamalarına katılmak için Türkiye'ye gelen Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard'ı kabul etti.



SEÇİM SONRASI KAMP

Öte yandan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam'da bulunan Eliz Hotel'De dün başladı. Toplantı dolayısıyla otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alındı. Partisinin Kızılcahamam'da dün başlayan ve 3 gün sürecek kamp programıyla ilgili konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz şu açıklamaları yaptı: "Halkımızın verdiği tüm mesajları çok iyi değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Bizler halkına güvenen, verdiği kararlara saygı duyan, baş tacı yapan bir siyasi oluşumun mensuplarıyız."

Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.