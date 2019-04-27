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Başkan , ’na başkanlık etti

Hukuk zirvesi

Başkan , 'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı 'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının 1 saat 50 dakika sürdüğü bildirildi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından da Savaşları dolayısıyla kutlamalarına katılmak için 'ye gelen Başkanı 'ı kabul etti.


SEÇİM SONRASI KAMP
Öte yandan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam'da bulunan Eliz Hotel'De dün başladı. Toplantı dolayısıyla otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alındı. Partisinin Kızılcahamam'da dün başlayan ve 3 gün sürecek kamp programıyla ilgili konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı şu açıklamaları yaptı: "Halkımızın verdiği tüm mesajları çok iyi değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Bizler halkına güvenen, verdiği kararlara saygı duyan, baş tacı yapan bir siyasi oluşumun mensuplarıyız."

Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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