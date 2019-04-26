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    • 14.06.2020 10:02
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    ma! 2020 ÖSYM askeri öğrenci aday belirleme sonuçları

    2020 yılında 3. kez gerçekleştirilen MSÜ sınavı bugün saat 10.00'da başlayacak. MÜS sınavında öğrencilere 120 soru için 135 dakika verilecek. TSK bünyesinde görev almak isteyenlerin katıldığı MSÜ sınavı sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak. 2020 MSÜ sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

    MSÜ sınav sonuçları açıklandı

    MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, ma nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    2019 MSÜ sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

    MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    - Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

    - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

    Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
    MSÜ-SA 25 35 30 10
    MSÜ-EA 35 35 10 20
    MSÜ-SÖ 35 20 10 35
    MSÜ-GN 33 33 17 17

    Haberler Güncel MSÜ sınav sonuçları sorgulama! 2020 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sonuçları
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