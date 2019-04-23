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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 15:18

'deki özel oturumunda 'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan özel oturumda okunan İstiklal Marşı sırasında 'li milletvekilleri marşa eşlik etmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel oturum düzenlendi. Meclis Genel Kurulu bu oturum için 'de bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı oturumun açılışı sırasında İstiklal Marşı okundu.

HDP'LİLER EŞLİK ETMEDİ
İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında tüm vekiller ayağa kalkarak hazır ola geçti. Bu sırada 'li milletvekillerinin bulundukları yerlerde ayağa kalkmasına rağmen marşı okumaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan anlarda dudaklarını bile oynatmayan HDP'liler İstiklal Marşını okumadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HDP'LİLERE SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı. Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

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