Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel oturum düzenlendi. Meclis Genel Kurulu bu oturum için TBMM'de bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı oturumun açılışı sırasında İstiklal Marşı okundu.

HDP'LİLER EŞLİK ETMEDİ

İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında tüm vekiller ayağa kalkarak hazır ola geçti. Bu sırada HDP'li milletvekillerinin bulundukları yerlerde ayağa kalkmasına rağmen marşı okumaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan anlarda dudaklarını bile oynatmayan HDP'liler İstiklal Marşını okumadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HDP'LİLERE SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı. Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.