Sabri Uzun kimdir? Eski istihbarat başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı. Farklı suçlarda gözaltına alındığı bildirilen Sabri Uzun'un Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar Sabri Uzun kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sabri Uzun kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte istihbarat daire başkanı Sabri Uzun'un biyografisi...

SABRİ UZUN KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Sabri Uzun 1978 yılında adım attığı emniyetteki görevini 2013 yılına kadar sürdürmüştür. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelmiş olan istihbarat meselelerinin çoğuna hakim isimler arasında yer almaktadır.

Birçok siyasi olayı anlatan kitabın altına imzasını atmış, uzun süre Türkiye'nin gündemini oluşturan gizli meseleler ile ismi sıkça gündeme gelmiştir. Bir kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme almıştır.

Sabri Uzun'un doğum tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi.

Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

TESCİLLİ FETÖ'CÜYE KEFİL OLMUŞTU

Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan Basri Aktepe, geçtiğimiz Kasım ayında, Sabri Uzun'un mahkemedeki tanıklığı sonrası tahliye edilmiş, skandal karar sonrası hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aktepe, davanın 7 Kasım'daki celsesinde ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun, Aktepe'nin tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

Aktepe, tutuklu yargılandığı Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 7 Kasım'daki celsesinde, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe tanık olarak dinlenmişti. Kamu görevinden de ihraç edilen Basri Aktepe'nin yargılandığı davanın son duruşmasında tanık olarak dinlenen İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, Aktepe'nin FETÖ'cü olmadığını savunmuş ve "2002 sonrası cemaat olarak bildiği örgütle ilişkisini kesmiş. Bu örgüt 2002'den sonra çeteleşmiştir. Ben görevdeyken personel şubeye yazı yazarak Basri Aktepe ve Coşkun Çakar'ın Tunceli'ye tayinlerini istedim. Çoşkun Çakar'ın tayinini engellediler ama Basri Tunceli'ye gitti" demişti.

Aktepe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine konulan dinleme cihazlarını bulan kişi olduğunu da iddia eden Uzun, "Cemaatçi olsa böceği buldurmazdı'' demişti.

FETÖ ile ilişkisini itiraf eden ancak 2002'den sonra irtibatını kestiğini açıklayan Aktepe'nin, FETÖ'nün MİT'ten sorumlu imamının da aralarında bulunduğu kişilerle görüştüğü belirlenmiş, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Harun Biniş ile de telefonla 23 kez irtibatı olduğu ortaya çıkmıştı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "örgütteki konumu ve alabileceği ceza miktarı" dikkate alınarak, tutukluluğunun devamı istenen Aktepe, MOBESE'yi kuran ekipte yer alan ve 'B'ye ismini veren istihbaratçı olarak bilinen isim. Basri Aktepe hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla açılan davanın iddianamesinde çarpıcı bilgiler yer aldı. İddianamede, Aktepe'nin MİT'ten sorumlu abiler arasında yer alan Atilla Öztürk ve FETÖ'nün sivil imamlarından Harun Biniş ile telefon irtibatı bulunduğu belirtildi.

Emniyet Müdürü Basri Aktepe, 8 Eylül 2016'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aktepe hakkında sürdürdüğü

soruşturmayı tamamlayarak, şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açtı. İddianameye göre, örgüt lideri Fetullah Gülen, "devletin kılcal damarlarına sızılması" talimatı verdikten sonra TSK, Emniyet Teşkilatı, Yargı ve MİT, örgüt tarafından birinci hedef olarak seçildi ve bu kurumlara sızılmaya çalışıldı. Bu kurumlara sızan örgüt üyeleri, kendilerini çok iyi gizlediler; örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadılar, Bank Asya'ya para yatırmadılar, örgüt evlerine, dershanelerine gitmemeye özen gösterdiler.