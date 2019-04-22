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Genel Başkanı : göz yumamaz

YSK göz yumamaz

MHP Genel Başkanı , 2 gün süren kampının kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu:

PİS BİR SENARYO:
Karşımızdaki operasyon küreseldir. Bize göre tüm hesaplar 2023'e göre yapılmıştır. Eğer Cumhur İttifakı ayakta kalamazsa, bundan sonra yerel yönetimler kanalıyla palazlanan 'lılar, 'cüler, geziciler, çukurcular, Sorosçular, teslimiyetçiler daha da güçlenerek 'nin boğazına sarılacaklardır.

SİNSİ BİR HAZIRLIK:
'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sürekli mazbata vurgusu yapması, in ertesinde Anıtkabir ziyareti sinsi bir hazırlığın eseridir.

YSK GÖZ YUMAMAZ:
'nın 7 asil 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz. İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir.

BURAK ERDEM ÇELİK

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