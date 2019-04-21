Saat 20.37'de merkez üssü Van Çolpan merkezli 3.7 büyüklüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
Önceki gün Tuşba ilçesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem insanları sokağa dökmüştü.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.04.21 21:49:47 36.9342 27.3098 6.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.04.21 21:44:52 36.9493 27.3553 9.1 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.04.21 21:33:14 37.7748 32.3125 0.0 -.- 1.6 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA)
2019.04.21 21:24:11 35.4822 28.5437 10.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.04.21 21:19:22 37.5577 32.0628 5.2 -.- 2.0 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)
2019.04.21 20:47:35 37.5820 32.0428 7.7 -.- 2.1 -.- DIKILITAS-SEYDISEHIR (KONYA)
2019.04.21 20:16:21 38.7152 38.1253 4.8 -.- 2.0 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.21 20:06:58 40.4808 28.1302 8.9 -.- 1.8 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
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