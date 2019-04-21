Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.04.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 22:22

'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Van'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Van'da korkutan deprem!

Saat 20.37'de merkez üssü merkezli 3.7 büyüklüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

Önceki gün Tuşba ilçesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem insanları sokağa dökmüştü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.04.21 21:49:47 36.9342 27.3098 6.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.04.21 21:44:52 36.9493 27.3553 9.1 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.04.21 21:33:14 37.7748 32.3125 0.0 -.- 1.6 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA)
2019.04.21 21:24:11 35.4822 28.5437 10.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2019.04.21 21:19:22 37.5577 32.0628 5.2 -.- 2.0 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)
2019.04.21 20:47:35 37.5820 32.0428 7.7 -.- 2.1 -.- DIKILITAS-SEYDISEHIR (KONYA)
2019.04.21 20:16:21 38.7152 38.1253 4.8 -.- 2.0 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.21 20:06:58 40.4808 28.1302 8.9 -.- 1.8 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriVan Çolpan'da deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri