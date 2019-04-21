AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önümüzdeki günlerde karar vereceği İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi başvurusunun sonucunu etkileyecek çok önemli ek delil dosyası hazırladı. Dosyada, oy kullanmaması gerektiği halde sandık başına gitmiş kısıtlılar ve oy kullanması yasaklanan KHK ile ihraç edilmiş 15 bin kişinin oy kullandığı kanıtlanıyor.
ZÜBEYDE YALÇIN
- Güncel
- 21.04.2019
- Gazete
AK Parti’den delilli itiraz
AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önümüzdeki günlerde karar vereceği İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi başvurusunun sonucunu etkileyecek çok önemli ek delil dosyası hazırladı. Dosyada, oy kullanmaması gerektiği halde sandık başına gitmiş kısıtlılar ve oy kullanması yasaklanan KHK ile ihraç edilmiş 15 bin kişinin oy kullandığı kanıtlanıyor.
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